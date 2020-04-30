Sümer Ezgü, canlı yayında koltuktan düştü
Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu koltuktan düştü.
30.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:13
Kabataş Erkek Liseliler Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı "Kabataş Sohbetleri" adlı programa, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve Duygu Canbaş'a konuk olarak bağlanan Sümer Ezgü, yayın sırasında oturduğu koltuktan düştü.
Kaynak: AA