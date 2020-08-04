Sümela'ya ziyaretçi akını
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Sümela'ya ziyaretçi akını

Sümela'ya ziyaretçi akını Haziran ayından beri ziyaretçi sayısı 50 bini aştı Kurban bayramında ziyaretçi sayısı ise 20 bini buldu Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken...

04.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:58

Sümela'ya ziyaretçi akını

Haziran ayından beri ziyaretçi sayısı 50 bini aştı

Kurban bayramında ziyaretçi sayısı ise 20 bini buldu

TRABZON - Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken Kurban Bayramında ziyaret edenlerin sayısı 20 bini buldu.

Bu yılın Haziran ayından beri Sümela'yı ziyaret edenlerin sayısı 50 bini aşarken Manastır, 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından 28 Haziran 2020 günü 2.Etap açılışı töreni telekonferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılmıştı.

Yaşanan Korona virüs nedeniyle yaklaşık 2-3 ay ziyarete kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran günü kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Sümela Manastırını Kurban Bayramında 19 bin 500 kişi ziyaret ederken 1 Haziran'dan beri ise ziyaretçi sayısı 51 bini buldu.

Pandemi süreci, devam eden restorasyon çalışmalarının yanı sıra havanın yağmur ve sisli olması rağmen Sümela ziyaretçi akınına uğruyor.

Sümela'ya ziyaretçi akını

Kaynak: İHA

Manşet

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