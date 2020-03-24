Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti! - Haber
Eren Hacısalihoğlu, Trabzon, Güncel

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi hakkında Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel konusu, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları!

24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:40
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti!

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmini izleyecek olanların merak ettiği Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel konusu nedir, Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları kimler ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti gibi konuları inceliyoruz.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL FİLMİNİN ÖZETİ

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.

SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 7 Nisan 2017 (Türkiye)

Yönetmen: Adem Kılıç

Senaryo: Yılmaz Okumuş

Oyuncular:

• Cünyor Temel (Çetin Altay)

• Şota (Eren Hacısalihoğlu)

• Şehriye nene (Ayşegül Günay)

• Oğuzubillah (Eren Vurdem)

• Necati Hoca (Salih Kalyon)

• Duru (Buket Orhan Çelik)

• Arap şeyhi Cabir El Kurabiyye (Hidayet Erdinç)

• Turgay Büyükdere (Ruhi Sarı)

İlgili Haberler

Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike oyuncuları ve Maksimum Tehlike özeti!
Maksimum Tehlike filmi konusu nedir? Maksimum Tehlike oyuncuları ve Maksimum Tehlike özeti!
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu! Haber
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haber
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Haber
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ender Saraç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Gönül Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel filmi konusu nedir? Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları ve Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:07:31. #1.14#
title