Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin
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Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapıldı.

Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin
15.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:11

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ayin 5 yıl aradan sonra Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen 15 Ağustos tarihinde yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle önceki yıllara oranla az sayıda katılımın olduğu ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos pandemi nedeniyle katılmazken, ayini Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis yönetti. Ayinde bir konuşma yapan Dinidis, 5 yıl aradan sonra yine Sümela'da oldukları ve ayin yapabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ortodoks din adamı, yapılan restorasyon çalışmaları ve kendilerine yeniden ayin izni verilmesi nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti. Ayin yapılan dualar ve ilahilerin okunması ile sona erdi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından beri ayin yapılamıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 28 Temmuz tarihinde Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarının ardından telekonferans yöntemi ile katıldığı açılışta yaptığı konuşmada "Özellikle bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırında restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayinini gerçekleştirebileceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum" demişti.

Açıklamanın ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etmişti. Ayine bu yıl Bortholomeos'un Korona virüs salgını nedeniyle katılamazken, ayini yönetmek üzere yerine üç yardımcısını gönderdi. Bu yıl yapılan ayine Yunanistan, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden 70'e yakın Ortodoks mezhebi mensupları katıldı.

Öte yandan Sümela'daki en son ayin 15 Ağustos 2015 tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımı ile gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 5 yıllık zaman zarfında restorasyon çalışmaları nedeniyle ayinlere ara verilmişti.

(Bekir Koca-Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA

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