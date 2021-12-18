Suluova Millet Bahçesi'nde ağaç dikim ve peyzaj çalışmalarına başlandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın ilk millet bahçesi özelliğine sahip Suluova Adnan Menderes Millet Bahçesi'nde ağaç dikim ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, millet bahçesinin çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarının yanı sıra millet kıraathanesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Millet bahçesinin 7'den 70'e herkesin ortak buluşma noktası olacağını vurgulayan Üçok, "3 etaptan oluşan ve tamamı 25 bin metrekare olan projede çalışmalar devam ediyor. Ağaç dikimi, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapıldığı millet bahçemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün sayıyoruz." dedi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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