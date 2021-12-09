Suluova ile Merzifon Havalimanı arasındaki yolda çalışmalar başladı - Haberler
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Suluova ile Merzifon Havalimanı arasındaki yolda çalışmalar başladı

Suluova ile Merzifon Havalimanı arasındaki yolda çalışmalar başladı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Amasya İl Özel İdaresi tarafından, Suluova ile Merzifon Havalimanı arasında ulaşımın sağlandığı yolda asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı.

AMASYA (AA) - Amasya İl Özel İdaresi tarafından, Suluova ile Merzifon Havalimanı arasında ulaşımın sağlandığı yolda asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Belediye Başkanı Fatih Üçok, bitümlü sıcak asfalt karışımı yapılacak 13 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Üçok, çalışmaların kısa sürede biteceğini, böylece Amasya ve Suluova için havalimanına gidiş süresinin kısalacağını ifade etti.

Suluova ile Merzifon Havalimanı arasındaki yolda çalışmalar başladı

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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