Suluova'da patates yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen patates yüklü kamyonet sürücüsü yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen patates yüklü kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kadir Turan'ın kullandığı 05 AAY 96 plakalı patates yüklü kamyonet, Yenidoğan Mahallesi İstiklal Caddesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Turan, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan patates çuvalları ise itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak refüje istif edildi.

Kaynak: AA