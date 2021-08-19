Suluova Belediyesi çalışanlarına ikinci doz Kovid-19 aşıları uygulandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Suluova Belediyesi çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince ikinci doz aşıları yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Suluova Belediyesi çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince ikinci doz aşıları yapıldı.

Belediye Makine İkmal ve Bakım Kampüsünde kurulan aşı noktasında gerçekleştirilen aşı uygulamasında, kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren belediye personeline ikinci doz aşıları uygulandı.

Temizlik, maske ve mesafe tedbirleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Üçok, salgının bir an önce kontrol altına alınması ve normal yaşama dönüş için aşının çok önemli olduğunu vurguladı.

Belediye olarak aşı kampanyasına destek verdiklerini belirten Üçok, "Aşı olalım, sevdiklerimizi riske atmayalım, hep birlikte koronavirüse karşı tedbirli olalım. Salgının tamamen ortadan kalkması ve sağlıklı günlere ulaşmak için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun