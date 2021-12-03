Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçedeki ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçedeki ilkokulları ziyaret ederek öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı.

Üçok, Suluovalı çocukların en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için seferber olduklarını söyledi.

Eğitim anlamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak okulların fiziki yapısını iyileştirdiklerini anlatan Üçok, "Okulların araç gereç ihtiyaçlarına, peyzaj gibi çevre düzenlemelerine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vermeye devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek çocuklarımız için ilçemizde eğitime desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Çocuklara akıllı kalem hediye ettiklerini anlatan Üçok, "Akıllı mekanizması ile miniklerimizi yazı yazarken yormayacak özelliğe sahip. Bundan dolayı bizler de çocuklarımızın ilk harflerini bu kalemlerle yazsınlar istedik, kalemlerimizi ilkokul öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Çocuklarımıza ömür boyu başarılar diliyorum." diye konuştu.

Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı

Suluova Belediye Başkanı Üçok, öğrencilere akıllı kalem seti dağıttı

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

 Prof. Dr. Ortaylı, 20. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi Açıklaması

Prof. Dr. Ortaylı, 20. Milli Eğitim Şurası'nı değerlendirdi Açıklaması

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title