Sulu yemek tarifleri? En kolay sulu yemek tarifleri nasıl olur? Basit sulu yemekler nasıl yapılır?

Evlerimizde ve restoranlarda sulu yemek yemek Türklerin en sevdiği ve günlük rutinlerinde en önem verdiği durumlardan birisidir. Hal böyle olunca zaman zaman sulu yemek tarifleri merak edilir. Sizin için kolay sulu yemek tariflerini araştırdık. Peki en kolay sulu yemek tarifleri? En pratik sulu yemek tarifleri nasıl olur?

Sulu yemek Türk kültüründe en sevilen yemek çeşitlerinden birisidir. Yemek yapmaya yeni başlayan kişilerde internette hemen hemen her gün kolay sulu yemek tarifleri aratırlar. Peki en kolay sulu yemek tarifleri? En pratik sulu yemek tarifleri nasıl olur? Basit sulu yemekler nasıl yapılır?

BAMYA YEMEĞİ

Malzemeler

Yarım kg taze bamya

2 adet domates

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

Yarım yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım limon

baharat ( karabiber, pulbiber)

Tuz

5 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

Soğanı küp küp kesip kavurun. Doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin. 4 dkkadar karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.3dk da bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın. Afiyet olsun.

SULU PATATES YEMEĞİ

Malzemeler

1 adet soğan

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı biber salçası

3 - 3,5 su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Patateslerin ı soyun ve küpler halinde doğrayın. Soğanları küp küp doğrayıp tencerenin içerisine aktarın. Üzerine sıvı yağ ekleyerek kavurmaya başlayın.Rengi hafif dönen soğanların üzerine salçayı ilave ederek kavurma işlemine devam edin. Ardından üzerine patatesleri ekleyerek birkaç dakika daha bu şekilde kavurun. Üzerine su, tuz ve karabiber ekleyerek pişirmeye bırakın. Patatesler yumuşayınca yemeğiniz pişmiş demektir. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

MERCİMEK YEMEĞİ

1,5 su bardağı yeşil mercimek (önceden ıslatılmış)

2,5 su bardağı su

Soğanlı harcı için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2,5 - 3 su bardağı su

1/4 adet limonun suyu

Hazırlanışı

2 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp suyunu süzdükten sonra derin bir tencereye alın. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış küçük kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin. 2 yemek kaşığı domates salçasını ve haşlanmış yeşil mercimekleri kattıktan sonra soteleme işlemine kısa bir süre daha devam edin. Üzerine 3 su bardağı su ve çeyrek limon suyunu ilave edin ve karıştırıp kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakın. Ocaktan almaya yakın yarım tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekleyin. Kıvam alan ve hafif sulu bir yapıda olan yeşil mercimek yemeğini sıcak ya da ılık olarak servis edin.

BEZELYE YEMEĞİ

2 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

1 kilogram ayıklanmış bezelye

2 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2,5 su bardağı sıcak su

Az sıvı yağ

Hazırlanışı

Soğanları yemeklik doğrayıp, az sıvı yağda kavurun. Patatesleri ve havuçları küçük küpler halinde doğrayın. Soğan kavrulunca, salçayı ekleyip birkaç dakika karıştırın. Patates, havuç ve bezelyeleri ekleyin. Tuzunu ve pul biberini de atıp, birkaç dakika daha karıştırın. Sıcak suyu ekleyin ve kısık ateşte, 35 dakika kadar yemeğinizi pişirin.

NOHUTLU KABAK YEMEĞİ

Malzemeler

4 adetkabak

1 su bardağıhaşlanmış nohut

1 adetdomates

1 adetsoğan

4 dişsarımsak

1/2 adetlimonun suyu

1 tatlı kaşığıdomates salçası

1 çay kaşığıtuz

3 yemek kaşığızeytinyağı

1 çay kaşığıkarabiber

Hazırlanışı

Kabakları ince ince dilimleyin. Soğanı ince ince doğrayın ve bir tencereye yağla beraber alıp, soğanlar pembeleşene dek güzelce kavurun.Sonra doğradığınız domatesi ve salçayı ekleyip, salçanın kokusu çıkana dek kavurun. Doğradığınız kabakları ve haşlanmış nohutu ilave edip, üstüne çıkacak kadar sıcak su ilave edin. Limon suyu ve baharatı da ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Altını kısın ve kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Kabaklar yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika kadar pişirin ve ardından servis edin. Afiyet olsun.

ZEYTİNYAĞLI BAKLA YEMEĞİ TARİFİ

500 gramtaze iç bakla

250 gramdana kıyma

4 yemek kaşığızeytinyağı

2 adetkuru soğan

2 yemek kaşığıdomates salçası

1 silme tatlı kaşığıtuz

2 çay kaşığıtoz kırmızı biber

Hazırlanışı

Kuru soğanları ince ince doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın ve içerisine doğramış olduğunuz soğanları alın, biraz kavurun. Kıymayı ilave edin ve rengi değişip, suyunu salıp, tekrar çekene kadar kavurmaya devam edin. Salçayı ilave edin ve salçanın kokusu çıkana dek kavurun. Üstüne yıkadığınız taze iç baklaları ilave edin, birkaç dakika daha kavurun. Üstüne baklaların üstünü 1.5 parmak kadar geçecek şekilde sıcak su ilave edin, baharatlarını ekleyin. Biraz karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve bu şekilde yaklaşık 40-45 dakika pişmeye bırakın. Baklalar iyice yumuşadığında yemeğiniz pişmiş demektir. Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun