Sulu köfte yemeği | Sulu köfte tarifi, sulu köfte kalorisi ne kadar? Patatesli sulu köfte
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Sulu köfte yemeği | Sulu köfte tarifi, sulu köfte kalorisi ne kadar? Patatesli sulu köfte

Lezzetli ve pratik yapımı ile sulu köfte, çok tercih edilen yemeklerden biridir. Sulu köfte malzemeleri, sulu köfte püf noktaları nelerdir? Patatesli sulu köfte yapımı.

Sulu köfte yemeği | Sulu köfte tarifi, sulu köfte kalorisi ne kadar? Patatesli sulu köfte
14.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:41

Bulgur pilavı, pirinç pilavı veya yanında güzel bir salatayla yenebilecek bir sulu yemek: Sulu köfte. Çocukların en sevdiği ve hayır diyemeyeceği yemeklerden biri olan besleyici yemeğin yapımının en kolay ve en lezzetli tarifi haberimizde.

SULU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

Köfteyi hazırlamak için gerekli malzemeler:

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Pişirmek için gerekli malzemeler:

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Bulamak için:

4 yemek kaşığı un

SULU KÖFTE NASIL YAPILIR? SULU KÖFTE YAPIMI

Köfteyi yapmak için soğanı bir kaba rendeleyin ve diğer köfte malzemelerini ilave ederek iyice yoğurun. Köftenin ele yapışan bir kıvamı olacaktır.

Bir tepsiye köfteleri bulamak için un serpin. Köfte harcından minik toplar kopartarak bu unun içerisine atın.

Her seferinde elini ıslatmanız gerekir.

Köftelerin tamamını bitirdikten sonra tepsiyi ileri geri sallayın ve köftelerin una bulanmasını sağlayın.

Şimdi yemeğini yapmak için soğan doğramaya geçelim.

Bir soğanı yemeklik doğrayıp, tencereye yağı alalım. Soğanları pempeleşene kadar kavuralım.

Salçayı da ekleyip kavuralım.

İçerisine 3 su bardağı sıcak su ekleyip, kaynamaya başladıktan sonra içine hazırlamış olduğumuz köfteleri atalım.

Köftelerin üstüne çıkacak kadar sıcak su ilave edelim.

Baharatları ekleyelim.

Altını kısıp yaklaşık 25 dakika pişirelim.

Köfteler yumuşayıp piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Sulu köfte yemeği | Sulu köfte tarifi, sulu köfte kalorisi ne kadar? Patatesli sulu köfte

PATATESLİ SULU KÖFTE MALZEMELERİ

200 g kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kadar un

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı biber

PATATESLİ SULU KÖFTE TARİFİ YAPIMI

Yemeğimizin köftelerini hazırlayalım. Kıymanın üzerine bulgur, sarımsak, baharatları ve tuzu da ekleyerek iyice yoğuralım.

15 dakika streçleyerek dinlendirelim.

Ufak ufak yuvarladığımız köfteleri içerisine un serptiğimiz kaba alarak una bulanmalarını sağlayalım.

Soğanları doğrayalım ve sıvı yağda soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım.

Domates salçasını ilave ederek kavuralım.

Küp küp doğramış olduğunuz patatesi ilave ederek 1-2 dakika kadar daha kavuralım.

Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edelim.

Yemek kaynadıktan sonra köfteleri ilave ederek, tuz ve baharatını ilave edelim.

Su miktarını kontrol ederek yemeğimizi kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. (Yemek pişene kadar zaman zaman suyunu kontrol ederek gerekirse ekleyelim.)

PATATESLİ SULU KÖFTE PÜF NOKTALARI

Köfte harcının iyi yoğrulması köftelerinizin dağılmasını önleyecektir.

Malzemelerde olan, içerisine koyacağınız un da köftelerinizin dağılmasını engelleyecektir.

Köfte harcını yoğurduktan sonra bir süre dinlendirmeniz de köfteleri olumlu yönde etkileyecektir.

SULU KÖFTE KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Patatesli sulu köfte yemeğiniz yaklaşık olarak 40 dakikada pişecektir.

PATATESLİ SULU KÖFTE KALORİ

Orta porsiyon 1 tabak patatesli sulu köfte yaklaşık olarak 268 kaloriye denk gelmektedir.

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