Sultansuyu Müdürlüğü'ne Akın atandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultansuyu Müdürlüğü'ne Akın atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sultansuyu Müdürlüğü'ne Akın atandı

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne Olcay Akın atandı.

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne Olcay Akın atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM )bağlı Antalya Boztepe Tarım İşletmesinde müdür olarak görev yapan Olcay Akın, Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne atanarak göreve başladı.

TİGEM Genel Müdürlüğünce başlatılan yerli ve milli sebze tohum üretiminde başarılı çalışmalarıyla önemli katkılar sunan Ziraat Mühendisi Akın, Sinop Ayancık doğumlu evli ve iki çocuk babası. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Devlet Bahçeli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sultansuyu Müdürlüğü'ne Akın atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:53:54. #1.11#