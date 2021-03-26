Malatya'daki Sultansuyu Harası'nın özelleştirileceği iddiası
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Malatya'daki Sultansuyu Harası'nın özelleştirileceği iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'daki Sultansuyu Harası'nın özelleştirileceği iddiası

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte binaların yıkılacağı, alanın özelleştirileceği iddia edilmişti. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sultan Suyu Harasındaki özelleştirme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde muhtemel yıkıcı bir depremde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla teknik rapora uygun olarak çürük binaların yıkılacağı, buranın özelleştirileceği iddiaları gündeme geldi.

''ÖZELLEŞTİRMEYİ KABUL ETMEYİZ''

İddialara yanıt veren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Sultansuyu Harası'nın özelleştirilmesini bugüne kadar kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyiz. Kimse bunun üzerinden siyasi rant yapmaya çalışmasın, herkes işine baksın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Malatya'daki Sultansuyu Harası'nın özelleştirileceği iddiası
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Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte binaların yıkılacağı, alanın özelleştirileceği iddia edilmişti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sultan Suyu Harası'ndaki özelleştirme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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