Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı
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Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir kişinin düşürdüğü 1360 lirayı alan Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Sultangazi'de bir kişinin düşürdüğü 1360 lirayı alan Türkmenistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran'da Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde H.A'nın cebinde bulunan 1360 lirayı düşürdüğü iddiasıyla polise başvurması üzerine olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerini inceleyen polis, H.A'nın cebinden düşürdüğü parayı alan 2 kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, parayı aldıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu R.B. ve M.A.'yı 9 Haziran'da Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki adreslerinde yakaladı.

"Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan işlem yapılan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Para sahibine teslim edildi.

Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı
Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı
Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı
Sultangazi'de yerde buldukları parayı alan 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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