Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanan müteahhit yolun ortasına bina dikti
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Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanan müteahhit yolun ortasına bina dikti

Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanarak yolun ortasına 4 katlı bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire de saldırdı.

Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanan müteahhit yolun ortasına bina dikti
21.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:18

İstanbul Sultangazi'de bir müteahhit yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Sokaktan geçişleri engelleyen binanın haberini yapmak isteyen muhabir, müteahhitin saldırısına uğradı.

BİNA SOKAĞI KAPATTI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir müteahhit, yasal boşlukları kullanarak yolun ortasına 4 katlı bina dikti. Mahallelinin tepkisine neden olan bina, sokaktan geçişleri engellerken, koronavirüs salgını döneminde de binanın çalışmalarına devam edilmesi şikayetleri artırdı.

MÜTEAHHİT MUHABİRİ TEHDİT ETTİ

Olayı haberleştiren Show Haber muhabiri, müteahhit ile konuşmak isteyince saldırıya uğradı. Kameramana ve muhabire tehditler savurarak saldıran müteahhit, "Senin gibi yüz tane leşim var." dedi.

Sultangazi'de yasal boşluklardan faydalanan müteahhit yolun ortasına bina dikti
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