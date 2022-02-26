Sultangazi'de ünlü isimler mobilya mağazası açılışına katıldı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de mobilya mağazası açılışına Nuri Alço, Willma Elles, Nilay Dorsa, Nur Ertürk gibi ünlü isimler akın etti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen mağazaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sultangazi'de açılışına özel yüzde 40 indirim uygulayan mağazanın açılışına, Nuri Alço, Willma Elles, Nilay Dorsa, Nur Ertürk gibi ünlüler katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un kurdele kesimi ile Özgün Mobilya açılışı yapıldı. Firma yetkilileri ise indirimlerin açılışa özel bir süre devam edeceğini duyurdu. Firma sahibi Kazım Bilmiç, "Halkımıza hizmet etmekten mutluyuz. Toptan imalat fiyatından halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Herksin ayağına sağlık. herkese çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Nuri Alço, "Her keseye uygun, her kişinin alabileceği fiyattan yapmışlar. Halka yönelik çalışıyorlar. Gerçekten kutlarım" dedi.

Öte yandan, firma yetkilileri indirimlerin açılışa özel bir süre devam edeceğini duyurdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel