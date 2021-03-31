SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de ters yöndeki trafikte geri geri giden TIR, korku ve paniğe neden oldu.

SULTANGAZİ'de ters yöndeki trafikte geri geri giden TIR, korku ve paniğe neden oldu. TIR'ı trafiğin akışına aykırı olarak geri geri kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 55 AOG 88 plakalı TIR'ın sürücüsü A.G. yakalandı. Öte yandan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Habibler Arnavutköy Yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün ters yöne nasıl girdiği bilinmeyen TIR, trafiğin yoğun olduğu yolda geri geri gitmeye başladı. TIR, geri geri giderken sürücüsü direksiyonu sağa sola kırarak aracı durdurmaya çalıştı. TIR, bu sırada trafikteki araçlarla çarpışmaktan kılpayı kurtuldu. Geri giden TIR'ı gören trafikteki diğer sürücüler korku ve panik yaşadı. Bazı sürücüler de o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. TIR'ın sürücüsü kaza yaşanmadan aracı durdurabildi.

BİN 797 LİRA PARA CEZASI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 55 AOG 88 plakalı TIR'ın sürücüsü dün A.G.'yi yakalandı. A.G.'ye yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye gitmekten 314, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen, gösterilen hususlara uymamaktan 144, sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmelerinden bin 339 lira, toplam bin 797 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü A.G., adli işlem yapılmak üzere Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlügü Esentepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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