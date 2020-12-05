Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle Sultangazi'de polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sultangazi Çanakkale Şehitleri ve Muhsin Yazıcıoğlu caddelerinin kesiştiği noktada oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayarak maskesiz şekilde aracıyla sokağa çıkan bir sürücüye idari para cezası uyguladı. Ekiplerin denetimleri sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL