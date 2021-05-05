SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDIHaber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de yolda giden otomobile 5 el ateş açıldı.

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de yolda giden otomobile 5 el ateş açıldı. Otomobile bir kurşun isabet ederken, aralarında husumet olduğu iddia edilen sürücü ile saldırgan bir süre sonra cadde ortasında birbirlerini darbetti. Polis, her ikisini de gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bekleyen H.A., seyir halindeki O.K.'nin kullandığı 34 COH 697 plakalı otomobile doğru 5 el ateş açtı. Kurşunlardan biri otomobile isabet ederken, saldırıdan yara almadan kurtulan O.K. aracını durdurup H.A.'nın peşinden gitti. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen O.K. ile H.A. cadde ortasında birbirlerini darbetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O.K. ve H.A., gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay anını anlatan bir görgü tanığı, Yol boyunca adam arabayla geliyordu. O da arakasından silah sıkarak geldi. 4-5 el sıktı. Adam daha sonra kaçmaya başladı. Araç sürücüsü de peşinden gitti. Sonra geri geldiler. Ondan sonra da polisler geldi. Bu sefer de iki kişi arasında kavga başladılar dedi.

SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI
SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI
SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI
SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist yine gözaltına alındı
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalle sakinlerini korkuttu
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalle sakinlerini korkuttu
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
İşkence videolarını ailesine göndermişler! Rehine operasyonu film sahnelerini aratmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Diego Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DE SEYİR HALİNDEKİ ARACA ATEŞ AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:00:06. #1.16#

title