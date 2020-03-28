Sultangazi'de piknik alanları kapatıldı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sultangazi ve Habipler'de bulunan kent ormanları girişlere kapatıldı.
28.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:56
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sultangazi ve Habipler'de bulunan kent ormanları girişlere kapatıldı.
- İstanbul
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı girişlerine şerit çekilerek kapatıldı. Kapıda bekleyen Özel Güvenlik ve Zabıta ekipleri vatandaşların piknik alanına girişine izin vermedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA