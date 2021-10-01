Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı - Haberler
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Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı Sultangazi'de sabah saatlerinde park halindeki tırın kupasında yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde park halindeki tırın kupasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından tırdaki yangın söndürüldü.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde olan tırın kupasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yanındaki benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı

Benzin istasyonunun hemen yanında park halinde olan tırdaki yangın benzinliğe sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tırda maddi hasar oluşurken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı

Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı

Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı

Sultangazi'de park halindeki tırın kupasında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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