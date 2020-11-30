Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
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Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı

30.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:44
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı

Sultangazi'de baba ve oğul arasındaki tartışmada kan aktı. Pompalı tüfekle oğlunu ayağından vuran baba, yanında bekleyerek kimseyi yaklaştırmadı. Polis, babayı gözaltına alırken, yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde iddiaya göre pompalı tüfekle evden çıkan Şahin K. telefonda tartıştığı oğlu Mehmet .'nın bulunduğu sokağa geldi.

TARTIŞMA DEVAM EDİNCE VURDU

Baba ve oğlunun tartışması burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ayağından yaralanan Mehmet K. yere yığıldı.

KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K., elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pompalı tüfeği alarak onu etkisiz hale getirdi. Şahin K. gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Mehmet K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Baba Şahin K. emniyetteki ilk ifadesinde oğlu Mehmet K'nın para nedeniyle kendisi ve eşini sürekli tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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