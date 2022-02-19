Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
- Güncelleme:
Sultangazi'de nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen 19 yaşındaki genç kız, babasının silahı ile intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Dün akşam 21.45 sıralarında Cebeci mahallesi Peyami Safa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaklaşık bir yıl önce amcasının oğlu K.Ç ile nişanlanan ve önümüzdeki yaz için evlilik planları yapan 19 yaşındaki S.Ç, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayarak intihara teşebbüs etti.
NİŞANLISI İLE TARTIŞMIŞ
Genç kızı nişanlısı ile tartıştığı ve sinir krizine girdiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan S.Ç'nin ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.