Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık malı çaldı Sultangazi'de bulunan bir kot fabrikasına giren maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 2500 adet ve tutarı 200 bin eden kotu kendi araçlarına yükleyip kaçtılar. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi mağduriyetini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araçla fabrikanın önüne gelen maskeli 5 kişi, araçlarını fabrika önündeki kot yüklü aracın arkasına yanaştırdı.

2500 ADET KOTU ÇALDILAR

Araçtan inen hırsızlar kot yüklü aracın arka camını kırarak, araçta bulunan ve yaklaşık 2500 adetten oluşan 35 paket kotu kendi araçlarına yüklemeye başladı. Tüm bu işlemi 4 dakikada gerçekleştiren 5 hırsız, araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"BAKTIK Kİ BİZİM ARAÇ SOYULMUŞ"

İş yeri sahibi Faruk Taşkın, "Her sabah sevkiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaştırdık. Paketlerimizi araca yükledik. Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık ki bizim araç soyulmuş. Camları kırılmış, yani bu konuda mağduruz. Yaklaşık 2500 kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var. Devletimizden bir an önce hırsızları yakalayıp, adalete teslim etmelerini istiyoruz. Kamerada yaklaşık 5 kişi olarak gördük. O an da fark edemedik çünkü içeride çalışıyorduk. Aracın camını kırarak paketleri içeriden alıyorlar. Yanlarından insanlar da geçiyor, kimse fark etmiyor. Başka mağdur olan arkadaşlarımız da var. Biz aynı kişilerden şüpheleniyoruz. Polise başvurduk aynı gün içerisinde olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben şu an sıkıntıdayım, pandemiden dolayı ülke olarak sıkıntıdayız. Çalışacak iş bulamıyoruz zaten birde bu başımıza geldi. Şu an çok zor durumdayız bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz " dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir araçla fabrika önüne gelen 5 kişi, kot yüklü bir aracın camını kırarak yaptığı görülüyor. Hırsızlar daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA