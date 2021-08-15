SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
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SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de sevgilisiyle kaçan genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı.

SULTANGAZİ'de sevgilisiyle kaçan genç kız, ailesiyle yolda karşılaştı. Genci, linç etmeye çalışan ailenin elinden polis ve mahalleli kurtardı.

Sultangazi'de ismi öğrenilemeyen bir genç kız, sevgilisiyle kaçtı. Akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda cadde üzerinde yürüyen ikiliyi, genç kızın ailesi gördü. Genç kızın iki ağabeyi ve diğer aile üyeleri, genci linç etmeye kalkıştı.

LİNÇTEN ÇEVREDEKİLER KORUDU

Caddede bulunan bir iş merkezine sığınan adamı linçten çevredekiler korudu. Ortalığın karıştığı olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Aile üyelerini sakinleştirmeye çalışan polis, kızın sevgilisini de polis aracına götürdü. O sırada genç kızın ağabeyleri sevgilisine saldırmaya çalıştı.

POLİS SALDIRIYA ENGEL OLDU

Polis, saldırıya engel olurken, genç kızla sevgilisi ve aile üyeleri polis merkezi amirliğine götürüldü. Genç kızın ailesi linç etmeye kalkıştıkları gençten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
SULTANGAZİ'DE 'KIZ KAÇIRMA' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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