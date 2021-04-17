Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ
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Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sultangazi'de koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi Cuma namazı için camiye gitti.

Sultangazi'de koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi Cuma namazı için camiye gitti. Cami cemaatinin çağırdığı polis temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, temaslı olduğu için evde karantinada kalması gerekirken dün Cuma namazı için Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitti. Camiye gelen kişiyi cemaatten tanıyanlar karantinada olması gerektiğini söyleyerek eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu. Camideki kişiyi cemaat eve gitmesi için ikna edemeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine camiye gelen polis, camide kalmakta ısrarcı olan kişiyi dışarı çıkardı. Eve gönderilen kişi ile ilgili yasal işlem uygulanmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN CUMA NAMAZINA GİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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