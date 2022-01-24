Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı - Haberler
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Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Genel

Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattıİSTANBUL Sultangazi'de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikteki bazı sürücülerin kar lastiği olmadığı için araçlarını patinaj çekerek güçlükle ilerlettiği görüldü.

Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

İSTANBUL Sultangazi'de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikteki bazı sürücülerin kar lastiği olmadığı için araçlarını patinaj çekerek güçlükle ilerlettiği görüldü. Bazı araçların ilerleyebilmesi için ise vatandaşlar yardım etti.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor. Tipi şeklinde devam eden kar yağışında Sultangazi'de vatandaşlar yürümekte zorlanırken, kar lastiği olmayan araçlar yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, araçlarını patinaj çekerek güçlükle ilerletirken yolda kalan bazı araçlar ise vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Sultangazi'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Son Dakika Haberleri

Sultangazi, Tragger, kar, Genel, Haber

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