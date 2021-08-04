Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
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Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu

Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de kopan elektrik kabloları park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.

SULTANGAZİ'de kopan elektrik kabloları park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Alev almaya başlayan araca çevredekiler müdahale etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokakta dün elektrik kabloları henüz bilinmeyen nedenle patlayarak yanmaya başladı. Elektrik direğindeki kablolar alev alarak art arda patladı. Patlayan kablolar koparak park halindeki kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Alev almaya almaya başlayan minibüse mahalleli yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek büyümeden söndürdü. Mahallelinin olası bir faciayı önlediği olayda yaralanan olmadı. Yangından bir gün sonra enerji şirketinden gelen ekipler güçlendirme çalışması yaptı. 

"KABLOLAR BİR ÇOCUĞUN ÜZERİNE DE DÜŞEBİLİRDİ"

Yangın sırasında düşen kablolardan dolayı aracı zarar gören Hasan Kala, "Yangın sırasında kablolar benim arabamın üzerine düştü. Arabam hasar gördü. Düşen kablo bir çocuğun veya insanın başına da gelebilirdi. Bir insan ölseydi bunun hesabını kim verecekti? Bugünde gelen ekipler güçlendirme çalışması yapıyor. Güçlendirme çalışmasını ilk gün yapmış olsalardı belki dünkü olayı yaşamamış olacaktık. Ben de zarar görmezdim" dedi.

"KABLOLARIN YER ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mahir Çınar ise, "Bu her sene yaşadığımız bir sorun. Burada sanayi iş yerleri var. Sürekli mağdur oluyoruz. İki günden beri elektrik yok. Burası İstanbul'un göbeğinde bulunan bir ilçe. Bizlerde elektrik kablolarının yer altına alınmasını istiyoruz. Dün burada yaşanan patlamalarda kopan kablolar aracın üzerine düştü. Araç yanmaya başladı. Bu araç değil de bir yaya veya çocuk olabilirdi" diye konuştu. 


- İstanbul
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu
Sultangazi'de elektrik kabloları üzerine düştüğü minibüsü yakıyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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