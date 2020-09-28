Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı
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Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı

28.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:38

İstanbul Sultangazi'de yeni açılan bir dönerci tarafından bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayıldığı açılışa polis müdahale ederek, kalabalığı dağıttı.

Suriye'li bir kişi Sultangazi'de dönerci dükkanı açarak tanıtım amaçlı açılışta bedava döner dağıttı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe tanımadan akın etmesine neden olan bedava döner izdihamı polis ekiplerinin olay yerine gelerek kalabalığı dağıtmasıyla son buldu.

ADETA BİR BİRİYLE YARIŞTILAR

50. Yıl Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, dönerci dükkanı açılışı yaptı. Davullu zurnalı açılışta bedava döner dağıtımında bulunuldu. Bedava dönerden almak isteyenler adeta bir birleriyle yarışırken, dönerci dükkanının önünde yoğun kalabalık oluştu.

Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı. Haber verilmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gitti. Polis, bedava döner almak için bekleyen kalabalığı dağıttı.

Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı
Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı
Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı
Sultangazi'de dükkan açılışında bedava döner dağıtılınca izdiham yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
TUNÇ: bunların karnı aç değil, gözü aç gözü. vergi vermeden bedava dükkan acıyor süriyeliler . hayat onlara güzel oh.
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GÖKHAN: ülkenin ekonomik durumunun özeti
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OSMAN: insan bu kadar aç olmaz yaa.
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