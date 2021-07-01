Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
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Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Güncel

Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor Minikler Yüzmeyi Profesyonellerden Öğreniyor Sultangazi Belediyesi, belediye binası yanındaki parka kurduğu portatif yüzme havuzları ile yaz eğlencesini çocukların ayağına götürdü.

Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor

Minikler Yüzmeyi Profesyonellerden Öğreniyor

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, belediye binası yanındaki parka kurduğu portatif yüzme havuzları ile yaz eğlencesini çocukların ayağına götürdü.

Vatandaşları sporla buluşturmaya önem veren Sultangazi Belediyesi, "Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver" sloganıyla spor dolu bir yaz için harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi işbirliğinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında belediye binası yanındaki parka, miniklerin güvenle yüzme öğrenebilmesi için yüzme havuzlarını hazırlandı. Etkinliğe; Sultangazi İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi ilçe Başkanı Yusuf Özer ve vatandaşlar katıldı. 6-12 yaş arası çocuklar portatif yaz havuzlarında bir yandan yüzme eğitim alıyor, bir yandan da yaz aylarının vazgeçilmesi olan havuzun keyfini çıkartıyor.

Üç kadın olmak üzere altı profesyonel eğitmen görev alarak kızlarla erkeklere ayrı havuzlarda eğitimler veriliyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yüzme eğitimi alan çocuklarla tek tek ilgilendi. Başkan Dursun, yaz kurslarının 1. Etabın Temmuz sonuna kadar, 2. etabın da Temmuz sonu başlayıp Ağustos sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

"Çocuklar suyla ve güneşle buluştular"

Yüzme havuzunun sabit kalacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de çocuklarımız gençlerimiz şu an çok mutlu çünkü yüzleri gülüyor. Bugün suyla ve güneşle buluştular. Sultangazi'de yüzmeyi bilmeyen kalmasın diyerek yola çıktık. İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sultangazi Belediyesi olarak bu projenin içerisindeyiz. En önemli şeylerden biri de, yaz kurslarımız 2 etap halinde devam edecek. Haziran sonu başladık. Temmuz sonuna kadar devam edecek. Bir de Temmuz sonu başlayıp Ağustos sonuna kadar etkinliğimiz devam edecek. Bu süre içinde çocuklarımız yüzme kurslarımızdan faydalanacak. Ancak burası sabit olarak burada kalacak. İlkokul çağından başlayarak bütün bu çocukları yüzmeyle buluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eğlenerek yüzme öğrendiğini anlatan Erol Samet Akçay, "Burada zaman güzel geçiyor. Hem yüzüyoruz hem de eğleniyoruz. Havalar sıcak ama serinleyerek yüzmeyi öğreniyoruz" dedi.

"Güzel vakit geçiriyoruz"

Havuzda olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ensar Kirenci, "Önceki sene gelmiştim ve şu anda zamanım güzel geçiyor. Burada olduğum için çok mutluyum bu kursta yeni arkadaşlıklar edindim. Hava çok sıcak en azından burada serinliyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
Sultangazi'de çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

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