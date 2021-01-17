5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı
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5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı

17.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:07

İstanbul Sultangazi'de mağazaya giren bir aile çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. O sırada yoldan bir şahıs, kapının önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koymaya çalıştı. Bağrışları duyan aile ve mağaza çalışanlarının dışarı çıkması üzerine şüpheli, olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerindeki bir mağazaya giren Suriyeli aile çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. Çocuklar kapıda beklerken yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi elindeki çuvalla çocukların yanına yaklaştı.

ÖNCE AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Mağazanın önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkaran şüpheli, daha sonra çocuğu çuvala koymaya çalıştı. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, aile ve mağaza çalışanları durumu fark etti. Anne ve mağaza çalışanları hızla dışarı koşarken, paniğe kapılan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

"BAĞRIŞMA SESLERİ GELDİ"

Yaşananları anlatan mağaza çalışanı Mücahit Özyürek, "Kapının önünde 2-3 tane çocuk vardı. Ailesiyle birlikte çalıştığım yere alışverişe gelmişlerdi. Kadın çocukları içeri sokmadı. Kadın içeride alışveriş yaparken dışarıda da o esnada bağrışma sesleri geldi. Biz hemen kapıya çıktık, baktık. Bir arkadaş çocuğu yatırmış yere ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyor. Elinde bir tane çuval vardı. Çocuğu aynı zamanda çuvalın içine sokmaya çalışıyordu. Biz görünce direk dışarı fırladık. O sırada şahıs koşarak kaçtı. Daha da göremedik. Çocuğun ayakkabılarını çıkarmıştı, çuvala sokmaya çalışıyordu. Çuvala sokmaya çalışıyorsa büyük ihtimalle kaçırmaya çalışıyordu. Başka bir niyeti olduğunu sanmıyorum" dedi.

KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ANI KAMERADA

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mağazanın önüne çocukları bırakan ailenin alışveriş yapmak için içeri girdiği, içinde karton olan bir çuvalla cadde üzerinde yürüyen bir kişinin çocukların yanına geldiği, çocuklardan birinin ayakkabılarını çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Alışveriş yapan çocukların annesinin durumu fark ettiği ve koşarak mağazadan çıkıp çocuklarının yanına geldiği, şüphelinin bunun üzerine koşarak kaçtığı kameraya yansıyor.

5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
MAZLUM: Mutlaka yakalanıp idam edilmeli
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TOPUZ: Millet manyak olmuş...yakalayip linç cezası verilmeli...
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TUHAF: yahu o çocuk oraya bırakılırmı bırak yanında gezdir dışarda iti kopuğu var
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