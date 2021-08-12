SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de düzenlenen operasyonlarda 500 kaçak göçmen yakalandı.

SULTANGAZİ'de düzenlenen operasyonlarda 500 kaçak göçmen yakalandı. 500 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Operasyonlardan birinde pencereden aşağı çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yangın merdivenlerden atlayarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler de görüntülendi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik ortaklaşa düzenledikleri denetimler sıklaştırıldı. İlçenin 15 mahallesinde eş zamanlı olarak ev ve iş yerleri denetlendi. Denetimler kapsamında yurda kaçak yollardan giriş yapan ve kalış izni bulunmayan 500 göçmen yakalandı. 500 göçmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. Gece yapılan operasyon kapsamında ise önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Saat 03.00'da gerçekleşen baskın sırasında birinci kattaki pencereden bağladığı çarşafı aşağı sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi, kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı. Operasyonlar sırasında çalıştıkları iş yerinin yangın merdiveninden atlayarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler de kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Dün öğleden sonra çıkan orman yangın) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANGAZİ'DE 500 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:01:26. #1.15#

title