SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 1'i polis memuru 2 kişi de yaralandı.

SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 1'i polis memuru 2 kişi de yaralandı. Alkollü ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Caner Erdoğan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

Geçen pazartesi gecesi TEM Otoyolu Gazi Mahallesi Sapağı'nda kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis memurlarından Yılmaz Bölükbaş, çevre güvenliğini almak için kaza yerine duba yerleştirmeye başladı. Bu sırada sürücü Caner Erdoğan'ın alkollü ve aşırı hızlı kullandığı iddia edilen otomobil, polis memuru Bölükbaş ve olay yerinde bulunan Dursun S. ile Mustafa S.'ye çarptı. Arkadan gelen seyir halindeki 3 araç da Caner Erdoğan'ın otomobiline çarptı. Kazada Mustafa S. yaralanırken, Dursun S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz Bölükbaş da ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bölükbaş ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Bölükbaşı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan otomobil şoförü Caner Erdoğan olay yerinde bulunan görevlilerce yakalanarak Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüpheli Erdoğan'ın 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Erdoğan önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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