Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yardım kampanyasına destek çağrısı
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Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yardım kampanyasına destek çağrısı

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yardım kampanyasına destek çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, herkesi afet bölgeleri için düzenlenen yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, herkesi afet bölgeleri için düzenlenen yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Yardım kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıya Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ile STK ve dernek başkanları katıldı. 

Yangın ve sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve zarar görenlerin mağduriyetlerinin karşılanması için devletin, tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Metin Kubilay, "Karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve bu felaketlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel karşılanması için devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek geniş kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütüyor. Yaşanan sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan bu yardım kampanyasında Sultanbeyli'mizin daha önce de olduğu gibi belediyesiyle, kurumlarıyla, STK'larıyla, dernekleriyle üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum" dedi.

Kubilay, "Yeri gelmişken yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı yerlere iş makinesi, hafriyat kamyonu, personel ve ihtiyaç malzemesi destekleri sebebiyle belediye başkanımız Hüseyin Keskin'e ve Sultanbeyli Belediyesine teşekkür ederiz. Hesap numaralarının yanı sıra vatandaşlarımız 'Yangın' ya da 'Sel' yazıp 1866'ya SMS (bir SMS 10 lira) atarak yardım kampanyasına katılabilirler. Türk Milleti olarak yardımseverlik hususunda tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Bu zamanlar Milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma göstermek için bir imkandır. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı güçleri ve imkanları oranında nakdi veya ayni olarak kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yardım kampanyasına destek çağrısı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yardım kampanyasına destek çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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