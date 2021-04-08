Sultanbeyli Kaymakamlığı korucu aile sayısını artırmak için seferber oluyor
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Sultanbeyli Kaymakamlığı korucu aile sayısını artırmak için seferber oluyor

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Sultanbeyli Kaymakamlığı korucu aile sayısını artırmak için seferber oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eş Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda Sultanbeyli'de farkındalık oluşturmak ve "Koruyucu Ailelerin" sayısını arttırmak amacıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eş Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" kapsamındaki "Koruyucu Ailelik" konusunda Sultanbeyli'de farkındalık oluşturmak ve "Koruyucu Ailelerin" sayısını arttırmak amacıyla Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 5 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 15'e, 3 olan koruyucu aile sayısı 14'e yükseldi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın koordinasyonunda Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğinde sürdürülen çalışmalar ile daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesi hedefleniyor.

Pandemi sürecinde de koruyucu aileler yalnız bırakılmadı

Sultanbeyli Kaymakamlığı korona virüs salgını sürecinde de koruyucu ailelerin yanında olmaya devam ederek içerisinde dezenfektan, kolonya, maske bulunan temizlik setlerini ve çocuklar için hazırlanan hediyeleri koruyucu ailelere ulaştırdı.

İlçede bulunan bir koruyucu aileyi ziyaret eden Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği koronavirüs salgını sürecinde koruyucu ailelerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda bir evladımıza koruyucu aile olarak sıcak bir yuva oluşturan ailemize örnek davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızın artışını mutlulukla izliyorum. Aile güven, aile mutluluk, aile gelecektir. Vatandaşlarımızından da anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğumuza koruyucu aile olmalarını, çocuklarımızın hayatında fark oluşturmalarını ve geleceğimize sahip çıkmalarını önemle rica ediyorum. Koruyucu aile faaliyetlerinin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli Kaymakamlığı korucu aile sayısını artırmak için seferber oluyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı korucu aile sayısını artırmak için seferber oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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