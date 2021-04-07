Sultanbeyli'deki halk eğitim kurslarında 4 yılda toplam 79 bin 652 kursiyere eğitim verildi
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Sultanbeyli'deki halk eğitim kurslarında 4 yılda toplam 79 bin 652 kursiyere eğitim verildi

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Sultanbeyli'deki halk eğitim kurslarında 4 yılda toplam 79 bin 652 kursiyere eğitim verildi

Sultanbeyli'deki halk eğitim kurslarında, 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 79 bin 652 kursiyer eğitim aldı.

Sultanbeyli'deki halk eğitim kurslarında, 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 79 bin 652 kursiyer eğitim aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede pandemi döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarıyla süren kurslarda 2 bin 846 kişiye eğitim verildi, 2 bin 489 kişi de sertifika almaya hak kazandı.

Bu dönemde, Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi'nde 7 bin 500 maske üretilerek, kamu kurumlarına dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, halk eğitimi merkezindeki eğitimlerin vatandaşlara bilgi ve beceri kazandırma, istihdam kolaylığı sağlama, gelir getirme ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru el sanatları canlandırma bakımından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kubilay, "Bu kapsamda ilçemizde açtığımız halk eğitimi kurslarında da 2017 ile 2021 arasında toplam 79 bin 662 kursiyere ulaşılmıştır. Yine açtığımız okuma-yazma kurslarına 5 bin 597 vatandaşımıza ulaşılmış olup, bunların 2 bin 842'si okuma yazma öğrenmiştir. Hedefimiz 2021 yılı sonunda kursiyer sayımızı 90 bine ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle vefat eden Celal Gündoğdu'nun adının ilçedeki halk eğitimi merkezine verilmesi için teklifte bulunulduğunu kaydeden Kubilay, bu teklifin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın onaylarıyla gerçekleştiğini, böylece merkezin isminin "Sultanbeyli Celal Gündoğdu Halk Eğitimi Merkezi" olarak değiştirildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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