Sultanbeyli'de yapılan koronavirüs denetimlerinde 10 milyon TL'lik ceza kesildi
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Sultanbeyli'de yapılan koronavirüs denetimlerinde 10 milyon TL'lik ceza kesildi

03.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:34
Sultanbeyli'de yapılan koronavirüs denetimlerinde 10 milyon TL'lik ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana yapılan denetimlerde, 4.952 kişi ve 103 işletmeye toplamda 10 milyon 6 bin 98 TL para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülen denetimlerde, binlerce kişiye ve işletmeye tedbirlere uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Sultanbeyli'de en çok ceza kesilen ilçelerinden biri oldu.

1838 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Buna göre, umuma açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1.838 kişiye 5 milyon 419 bin 539 TL, umuma açık alanlarda kurallara aykırı hareket eden 496 kişiye 1 milyon 431 bin 865 TL ceza kesildi. Yapılan 39.584 denetimde 1.604 kişiye maske takmadığı için 1 milyon 549 bin 80 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 454 kişiye 749 bin 316 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 329 kişiye ise 334 bin 908 TL ceza uygulandı.

Sultanbeyli'de yapılan koronavirüs denetimlerinde 10 milyon TL'lik ceza kesildi

TOPLAM CEZA 10 MİLYON

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana yapılan denetimler kapsamında böylece, ilçede toplamda 4.952 kişi ve 103 işletmeye 10 milyon 6 bin 98 TL para cezası uygulandı. Vakaların sık rastlandığı Sultanbeyli'de denetimler hız kesmeden devam ediyor.

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