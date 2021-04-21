Sultanbeyli'de "Sıfır Atık Projesi" ile 619 ton atığın geri dönüşümü sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'de "Sıfır Atık Projesi" ile 619 ton atığın geri dönüşümü sağlandı

Sultanbeyli'de 'Sıfır Atık Projesi' ile 619 ton atığın geri dönüşümü sağlandı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 618 bin 739 kilogram atığın geri dönüşümü sağlandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 618 bin 739 kilogram atığın geri dönüşümü sağlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sultanbeyli'de bulunan 291 kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütülen çalışmalarda 2019 yılında 299 bin 759 kilogram, 2020 yılında 264 bin 439 kilogram ve 2021 yılı ilk 3 ayında ise 54 bin 541 kilogram olmak üzere toplam 618 bin 739 kilogram atığın kaynağından ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış çok önemli bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilay, gençlere, çocuklara, öğrencilere ve tüm vatandaşlara sıfır atık bilincini aşılamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyemiz de 19 Mart 2021 tarihinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ilçemize kazandırdı. Bu merkez sayesinde 15 mahallemize atık toplama kutuları yerleştirildi. Aynı zamanda ilçemizdeki parkların potaları atık ayrıştırmada kullanılan renklere boyanarak gençlerimizde farkındalık oluşması sağlandı. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz sıfır atık konusunda iş birliği içerisinde çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Hep birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak doğamızı koruyacak Temiz Çevreyi ve Temiz Sultanbeyli'yi tüm vatandaşlarımızla birlikte oluşturacağız. Bu çalışmalara verdiği büyük destek ve katkılardan dolayı Valimiz Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir
Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir
'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Nikos Dendias Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Bülent Uygun Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de "Sıfır Atık Projesi" ile 619 ton atığın geri dönüşümü sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:08:38. #1.16#

title