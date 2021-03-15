Sultanbeyli'de "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" Toplantısı yapıldı
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Sultanbeyli'de "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" Toplantısı yapıldı

15.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:22
Sultanbeyli'de

SULTANBEYLİ'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yürütülen ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın başkanlık ettiği "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" toplantısı düzenlendi.

SULTANBEYLİ'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yürütülen ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın başkanlık ettiği "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" toplantısı düzenlendi. Toplantıda Roman vatandaşlar için Sultanbeyli'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın başkanlık ettiği "Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı" toplantısı düzenlendi. Toplantıda kurum müdürleri; sağlık, eğitim, sosyal yardım ve sosyal uyum çalışmaları kapsamında Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantının devamında önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar planlandı.

Roman vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek için, devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı konuşmada "Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için, Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Onların yoksullukla mücadelesi, istihdam, eğitim, sağlık gibi temel sorunlarını çözmek için ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ihtiyaç sahibi ailelere gıda, yakacak, giyim ve nakdi yardım yapıyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'müz okul çağında ve küçük çocuğu olan ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik destek vererek çocukların sağlıklı ortamlarda yetişebilmesi için ailelerimize destek oluyor. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü'müz okul çağında çocuğu olan ailelere çocuklarını okula göndermeleri ve uyum konusunda rehberlik hizmeti veriyor. Tüm kurumlarımız Roman vatandaşlarımızın toplumumuza uyum sağlamaları ve iyi ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da Roman vatandaşlarımızın devletimizin bütün imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

 


- İstanbul
Sultanbeyli'de 'Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı' Toplantısı yapıldı
Sultanbeyli'de 'Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı' Toplantısı yapıldı
Sultanbeyli'de 'Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı' Toplantısı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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