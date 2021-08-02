Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
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Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı

Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, "Sultanbeyli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" toplantısı yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında, "Sultanbeyli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğinin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını sırasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler gece gündüz yapılıyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliğinin ormanlık alanlarda gece-gündüz denetimlerini yaptıklarını belirterek, "Belediye zabıta ekiplerimiz de ormana yakın mahallelerde denetimlerini arttırarak devam ettiriyor. Drone ile de ilçemizdeki tüm ormanları havadan gözetleyerek ormanlarımızın giriş çıkışlarını kontrol ediyor, mangal yakılıp yakılmadığını tespit ediyor ve ormana insan girişini engelliyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarında vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Orman yangınlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı Valimiz Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile tüm orman teşkilatı personellerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Sögütçü ile Gülten Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak'da katıldı.

Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı
Son dakika haber | Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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