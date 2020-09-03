Sultanbeyli'de önce toplantı sonra denetim
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Sultanbeyli'de önce toplantı sonra denetim

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay, kurum müdürleriyle birlikte yaptığı koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantı sonrasında ilçede lokanta denetimi yaptı.

Sultanbeyli'de önce toplantı sonra denetim
03.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:50

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay,  kurum müdürleriyle birlikte yaptığı koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı toplantı sonrasında ilçede lokanta denetimi yaptı. 

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki kurum müdürleriyle koronavirüs tedbirleriyle ilgili toplantı yaptı. Yapılan toplantıda konuşan Kubilay, "Pandeminin başladığı günden itibaren tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir çalışma ortaya koyarak koronavirüs salgınıyla etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilgili kamu kurumlarımızla birlikte tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Fakat sadece devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yenemeyiz. Vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini alması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ve salgınla mücadele konusunda hassas davranmasını rica ediyorum" dedi. Toplantının ardından Kaymakam Metin Kubilay, beraberindekilerle birlikte lokanta denetimi gerçekleştirdi. Lokanta denetiminde bilim kurulunun yayınladığı rehber doğrultusunda alınan tedbirlere uyulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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