Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
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Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı

25.03.2021 01:21 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:48

Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı Sultanbeyli'de alkollü olduğu iddia edilen gençler kısıtlamayı da delerek servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı.

Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de alkollü olduğu iddia edilen gençler kısıtlamayı da delerek servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü ise polislere zorluk çıkartarak alkolmetreyi üflemedi. Kazaya sebebiyet veren araçta ise alkol kutuları çıktı.

Olay saat 00.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Çamlık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çamlık Caddesi üzerinde seyir halinde olan ford marka 06 BP 3488 plakalı alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücü Yasin D. aşırı hız sonucu karşı şeride geçerek Mercedes marka 34 LCJ 312 plakalı Cafer isimli servis minibüsü ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 BP 3488 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu İran'lı bir şahıs araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan İran uyruklu yabancı şahsı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası ise alkollü olduğu iddia edilen Yasin D. polis ekiplerine zorluk çıkartarak alkolmetreyi üflemek istemedi. Daha sonrasında hafif yaralanan Yasin D. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren araçta alkol kutularına rastlanırken oluşan hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazayı gören vatandaşlardan biri ise," Hızlı bir şekilde geliyordu. Refüjde çarptıktan sonra karşıdan gelen servis ile kafa kafa girdi. Sağ taraftaki kişinin durumu ağırdı. Şoför durumu inkar etti kazayı ben yapmadım diye. Ama yalan söylüyordu" diye konuştu.

Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı
Sultanbeyli'de kısıtlamayı delen sürücü minibüs ile kafa kafa çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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