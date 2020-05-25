Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
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Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Bayramın ilk gününde Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

25.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:29

Sultanbeyli'de iki aile arasında çıkan tartışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İKİ AİLE SOKAKTA BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, gece saatlerinde Hasanpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında geçmiş yıllara dayanan husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi. Kavgada bıçaklar çekildi. Sokağa savaş alanına çeviren kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde kavga eden gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

GÖZALTI ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kavga sırasında bir vatandaş, olayda yaşanan gerginliği ve polisin birkaç kişiye müdahale ederek gözaltına aldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahalle muhtarı Orhan Bahadır, "Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ben sonradan duyarak buraya geldim. Kavga bitmiş, dağılmış. Konuya da vakıf değilim. Sadece yaralıların olduğunu duydum 2-3 tane. Bazı kişilerin de emniyette olduğunu duydum. İki aile arasında bir kavga çıktı, aynı köylülermiş. Aralarında ne oldu ne bitti bilmiyorum. Benim hiç haberim yok ama bıçakla yaralanmışlar. Kaç kişi yaralanmış ve yaralıların durumu nedir, bilmiyorum" dedi.

Öte yandan Polis ekipleri olay ile soruşturma başlatarak mahallede geniş çaplı güvenlik önlemeleri aldı.

Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Sultanbeyli'de husumetli iki aile arasında bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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