Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu - Haberler

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Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekonduyu saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah 08.40 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Durumu gören mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki yerleşimlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar sokağa döküldü. İçerisinde o esnada kimsenin olmadığı gecekondudaki yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye yangının çıkış nedenini saptamak için çalışma başlattı.

Gecekondu sahibi Hasan Karadaş,"Sabah uyandığımızda evimiz alev alev yanıyordu. Yangın neyden çıktı bilmiyorum. itfaiyeye haber verdik sağ olsun hemen geldiler müdahale ettiler. içerde çok şükür kimse yoktu. itfaiye ekipleri inceleyecekler biz de öğreniriz neyden çıktığını yangının" dedi.

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sultanbeyli'de gecekondu alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, İstanbul, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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