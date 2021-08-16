Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü

Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri ve Develi'nin çok önemli değerlerinden olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü kurudu.

Kayseri ve Develi'nin çok önemli değerlerinden olan Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü kurudu. Sıcaklığın yoğun olması ve beklenen yağışın da olmaması nedeniyle Yay Gölü'nün kuruduğunu gören çoban ve vatandaşlar; ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çobanlık yapan Bilal Sınırtepe, "Buradaki Yay Gölü kurudu, artık hayvanlarımızı sulama için 5-6 kilometre yol gidiyoruz. Hayvanlarımızı susuzluktan kırılmak üzere. Daha önce hiç başımıza böyle bir şey gelmedi, hiç Yay Gölü'nün kuruduğuna şahit olmamıştık" ifadelerini kullandı.

İlk defa Yay Gölü'nün kuruduğunu gören 71 yaşındaki Ali Yargı ise, "Ben bu yaşıma kadar gölün kuruduğunu yeni görüyorum. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Gençliğimizde burada çobanlık yapardık ama hiç böyle kurumamıştı. Her kuş çeşidinin olduğu, çok güzel bir yerdi ama su gidince kuşlar da gitti. Çöle döndü buralar" dedi.

Sultan Sazlığı

Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu, nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerinde yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. - KAYSERİ

Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü
Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Salih Uçan Mert Günok Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultan Sazlığı'ndaki Yay Gölü çöle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:00:06. #1.15#

title