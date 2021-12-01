Sultan öğretmenin başlattığı giyecek yardımı Diyarbakır'daki öğrencileri ısıtacak

DİYARBAKIR (AA) - Zonguldak'ta sınıf öğretmeni Sultan Uzun'un başlattığı yardım kampanyasında toplanan giysi ve ayakkabılar, Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Elifuşağı İlkokulu öğrencilerine gönderildi.

Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli Uzun, yaklaşık 3 yıl çalıştığı Elifuşağı İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri unutmadı.

Öğrencilerin kışın üşümemesi için kampanya başlatmaya karar veren Uzun, meslektaşlarının ve komşularının yardımıyla mont, ayakkabı, hırka ve şapka gibi ürünler topladı.

5 koliden oluşan giyecek yardımları, kargo şirketinin desteğiyle ücretsiz olarak Çermik ilçesine gönderildi.

Sultan Uzun, gazetecilere, öğrencilerin ihtiyaçlarını öğrendiklerini, öğretmen arkadaşlarının desteğiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Zaman içerisinde daha çok kişiye ulaştıklarını anlatan Uzun, "Çocuklara soğuk havalarda giyebilecekleri hırka, şapka, mont, ayakkabı, kıyafet var. Daha sonra kargoyu göndermek için bir şirket aramaya başladım ama bir türlü bulamadım. Daha sonra sendika başkanımızın yardımıyla bir kargo bulduk. Çocuklar bunları gördükleri zaman çok mutlu olacaklar. İnşallah yaptığımız bu kampanya herkese örnek teşkil eder ve devamı gelir." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar da öğrencilerin kaynaşması adına çok güzel bir davranış sergilendiğini belirterek, desteklerini esirgemeyen kargo şirketine teşekkür etti.

Ups Kargo Zonguldak Merkez Şubesi yetkilisi Bahri Kütük ise ellerinden geldiğince bu tür yardımlara destek olmaya çalıştıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde olacakları bugünlerde, manevi duygulara sahip öğretmenlerin olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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