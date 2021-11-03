Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi gün sayıyor

BALIKESİR - Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı içerisinde sosyal market, atölyeler, aile danışma merkezi, etüt salonları, çocuk üniversitesi, sinema salonu ve belediye hizmet birimlerinin bulunduğu Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı.

Altıeylül Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi 6 bin 300 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. 5 bin 450 metrekare kapalı alana sahip Gelişim Merkezi'nin bin 750 metrekaresi dershane birimlerine, bin 780 metrekaresi belediye birimlerine ayrılırken aile danışma merkezi de 250 metrekarelik alanda bulunuyor. Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi'nde ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 300 kişilik sinema salonu bulunuyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Fen İşleri, Sağlık İşleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün hizmet verdiği binada, Encümen toplantı salonu, başkanlık makamı, kadınlar için kurs birimleri, çocuk üniversitesi ve ALGEM birimlerinin hizmet vereceğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz"

Balıkesir basınına merkezi gezdiren Başkan Avcı, bu büyük eserin temelini atarken bugünlerin hayalini kurduklarını ve büyük gayretlerle binayı tamamladıklarını söyleyerek "Çok şükür bugünleri gördük ve çok büyük emekler vererek binamızı tamamladık. Birçok alanda ilçemize ve şehrimize uzun yıllar hizmet edecek Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'miz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Artık son hazırlıkları yapıyoruz ve çok yakında güzel bir törenle buranın açılışını yapmayı planlıyoruz. Öncelikle böylesine değerli bir eseri ilçemize kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız kısaca her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği içerisinde aile danışma merkezi, çocuk üniversitesi, etüt salonları, bilim atölyeleri, kurslarımız, 300 kişilik sinema salonumuz, sosyal ve belediye hizmet birimlerimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında hizmet edecek binamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

"Veremeyeceğimiz hesabımız yok"

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Tanıtım Toplantısında konuşan Başkan Avcı "Biz göreve geldiğimizde ne dediysek bugün de onun arkasındayız. Biz o gün vatandaşlarımıza bir söz verdik ve Altıeylül'ümüze ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızı, vatandaşlarımıza hiçbir konuda asla yalan söylemeyeceğimizi belirttik. Bizler ne yapıyorsak güzel ilçemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam konforlarının arttırılması için yapıyoruz. Geçen yıl bütçemiz önemli oranda fazla vermişti. Bu yıl onca hizmet ve tamamladığımız, yapımı devam eden projeye rağmen yine artıda kapatacağımızı ya da çok küçük bir oranda ekside kapatacağımızı düşünüyorum. Kısaca önce Yaradan'a, sonra da vatandaşlarımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. " dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle teşekkürü bir borç bildiklerini söyleyen Başkan Avcı "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine bu değerli esere sundukları katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ne rica ettiysek sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. 1-10 Ekim tarihlerinde düzenlediğimiz Altıeylül Kitap Fuarı'nı Büyükşehir Belediyemizin otoparkında düzenledik; orayı bizlere tahsis ettiler. Yine Konakpınar Gençlik Merkezi'mizde çevre düzenlemesi olsun, diğer noktalar olsun desteklerini esirgemediler ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'mizin sinema salonunun yapımını sağladıklarından dolayı da şükranlarımızı sunuyorum" dedi.