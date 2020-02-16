: Sultan 2. abdülhamid vefatının 102. yılında kabri başında anıldı

16.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:03

OSMANLI Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yıl dönümünde Fatih'te Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Saadet Partisi'nin düzenlediği anma etkinliği, Sultan 2. Abdülhamid'in mezarının da bulunduğu Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbesi'nde gerçekleşti. Okunan duaların ardından konuşan Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Safa Ocak, Milli Görüşçüler olarak Sultan 2. Abdülhamid'in davasını yarım asırdan beri sürdürdüklerini belirtti. Ocak, "Yaşadığı dönemin insanlarının hakkı ile keşfedemediği bir siyasetçi ve devlet adamı olan Sultan 2. Abdülhamid Han eğitim, sağlık, bilim, teknoloji ve manevi alanlarda Osmanlı topraklarına çağın ötesinde yüzlerce eser kazandırmış ve bu eserlerin bazıları ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Bilakis tahta çıktığında 300 milyon altın olan Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunu, 30 milyon altın seviyesine kadar indirmiştir." dedi.

"DAVASINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Açıklamada Filistin'in sorunlarına da değinen Ocak, şöyle devam etti:

"Son süreçte yaşanan olaylar düşünüldüğünde uğruna sürgün, hatta ölümü göze alan cennet mekan Sultan Abdülhamid Han'ın huzurunda Filistin ve Kudüs davasından başka bir hususa söz ayırmak uygun olmayacaktır. Filistinlilerin uğradığı haksızlıkları, zulümleri, kurşunlanan Gazzeli bebekleri düşündüğümüzde Kudüs'e sahip çıkmak bizim için insani bir görevdir. Sözün tam da bu kısmında Yüzyıl Anlaşması zırvalığına da değinmek istiyoruz. Sözde iki devletli bir çözümden bahsediliyor lakin bu devletlerden biri her şeyin sahibi olup kontrole ele alırken diğerine yani Filistin'e ne bir sınır kapısı ne de bir başkent dahi verilmiyor. Bir de diyorlar ki 'Filistin bu anlaşmayı kabul ederse 50 milyar dolar vereceğiz.' Burada sözün sahibinin huzurundan davasının devam ettiren milli görüşçüler olarak sesleniyoruz; kanla alınan topraklar para ile satılmaz. İki devletli çözüm diye bir şey yoktur."

Kaynak: DHA

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