Süleymanpaşa Belediyesi Kar Yağışına Karşı 24 Saat Görev Başında

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları yağışlar etkisini yitirene kadar devam edecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadelesine tüm ekipleri ile devam ediyor. Buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek için 100 ton tuz stoklayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların kapanmasını engelliyor. Ayrıca 20 tonluk buz ve kar eritici solüsyon ile trafiğin aksamaması sağlanmaya çalışılıyor.

3 VARDİYA 67 PERSONEL İLE 24 SAAT MÜDAHALE

Personel görev dağılımında yeniden yapılanmaya giden Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 3 vardiya halinde 67 personeliyle 24 saat boyunca yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mesai yapıyor.

KAR KÜREME/TUZLAMA ARAÇLARI VE MAKİNE PARKI İLE OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Öte yandan 2 kar küreme ve tuzlama aracını hizmet filosunda barındıran Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı da 5 Hidromek kepçe, 2 Komatsu greyder, 1 Komatsu loder, 1 New Holland kato, 1 Hidromek 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonu ile kar ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor.

EŞKİNAT: "VATANDAŞLARIMIZ KARIN EZİYETİNİ DEĞİL KEYFİNİ YAŞASIN"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Tekirdağ'da bu kar manzaralarını özlemiştik. Kış kapımıza dayandı ama biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Fen İşleri ekiplerimiz ve makine parkımızda bulunan araç ve ekipmanlarımızla Süleymanpaşa'da hiçbir yolun kapanmamasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız kar yağışının eziyetini değil keyfini yaşasınlar. Biz tüm imkânlarımızla bu olağanüstü hava koşulları geçene kadar görevimizin başında olacağız," diye konuştu.

Kaynak: Bültenler