SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi

Irak'ın Süleymaniye kentinde yüzlerce üniversite ve yüksekokul öğrencisi bazı yolları kapatarak eylem düzenledi. Göstericiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden, aylık öğrenci burslarının ödenmesi, ikinci eğitim ücretlerinde indirime gidilmesi, yurt ücretlerinin iptal edilmesi, siyasi partilerin eğitim meselelerine karışmaması ve protestolar sırasında öğrencilere müdahale edenlerin cezalandırılmasını talep etti.

AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet