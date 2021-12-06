SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi - Haberler
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SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi

AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel

Irak'ın Süleymaniye kentinde yüzlerce üniversite ve yüksekokul öğrencisi bazı yolları kapatarak eylem düzenledi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yüzlerce üniversite ve yüksekokul öğrencisi bazı yolları kapatarak eylem düzenledi. Göstericiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) hükümetinden, aylık öğrenci burslarının ödenmesi, ikinci eğitim ücretlerinde indirime gidilmesi, yurt ücretlerinin iptal edilmesi, siyasi partilerin eğitim meselelerine karışmaması ve protestolar sırasında öğrencilere müdahale edenlerin cezalandırılmasını talep etti.

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi

SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki öğrenciler gösteri düzenledi

AA / Muhammet Jalal - Son Dakika Haberleri

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